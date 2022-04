Spezia-Inter, Thiago Motta: “Gara speciale per me. Obiettivo? Chissà dove arriveremo”

L'allenatore dello Spezia Thiago Motta affronterà l'Inter, squadra con cui ha vinto il Triplete da calciatore. Queste le dichiarazioni

“L’Inter ha vinto lo scorso campionato e adesso è una delle papabili vincitrici, affronteremo i nerazzurri con il massimo rispetto e cercando di dare il nostro meglio. Questa partita ha sicuramente un sapore speciale per me, il mio periodo all’Inter da giocatore l’ho vissuto al massimo, e lo stesso sto facendo qui con lo Spezia da allenatore, cercando di aiutare la squadra a dare il meglio. Io sono fatto così, vivo le emozioni al massimo, e sono grato di poter allenare oggi in un club come lo Spezia. Se parliamo di punti in classifica non ho un obiettivo preciso a cui voglio arrivare. l’unica cosa importante per noi è fare ogni giorno meglio del giorno precedente, per vedere dove saremo in grado di arrivare. Non vedo un altro modo di vivere questo sport e questo momento che stiamo vivendo. Se questo Spezia può essere considerata una rivelazione o meno non sta a me dichiararlo. Sicuramente abbiamo avuto delle difficoltà, e le abbiamo affrontate dando il nostro massimo, e continueremo a farlo fino alla fine.”