Spezia, Gotti verso l’esonero: D’Aversa, Pirlo e Semplici in pole per sostituirlo

Il periodo di crisi in casa bianconera non è stato accolto con piacevole entusiasmo. Tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro sfide di campionato, sono risultati che hanno portato a vacillare la posizione di Luca Gotti alla guida della società bianconera. Secondo quanto riportato da TMW, Philip Platek ed Eduardo Macia hanno ritenuto fattibile l'idea di voltare pagina in termini di allenatore, spostando l'eventuale decisione definitiva alla giornata di domani. Nel frattempo Sky ha diramato la lista di possibili sostituti in caso di ufficialità di esonero dell'ex Udinese. Roberto D'Aversa (attualmente sotto contratto con la Sampdoria), Leonardo Semplici svincolato da circa un anno e mezzo dopo l'esonero rimediato in quel di Cagliari ed infine il sogno Andrea Pirlo, per il momento tecnico del Karagümrük in Turchia e difficilmente tesserabile. Si attendono aggiornamenti...