Spezia-Fiorentina, Thiago Motta: “Serviva controllo del gioco, complimenti ai viola”

Le dichiarazioni di Thiago Motta, tecnico dello Spezia, al termine della gara persa dai bianconeri contro la Fiorentina

"La frustrazione per la sconfitta esiste, ma sapevamo che la Fiorentina è forte, la qualità che andavamo ad affrontare. L'abbiamo fatto nel modo giusto, complimenti alla Fiorentina per la vittoria ma anche ai nostri giocatori, abbiamo lottato su ogni pallone e siamo rimasti in partita fino alla fine. Ci serviva più controllo del gioco, ma questo è anche merito loro, ti vengono a pressare, semmai potevamo sfruttare meglio gli spazi che lasciavano. Sappiamo che le nostre partite non sono mai facili, la Fiorentina ha l'obiettivo di andare in Europa e non dimentichiamocelo. Lo spirito è quello giusto, vero che abbiamo subito e ci hanno costretti a stare indietro, però fino alla fine siamo rimasti in partita, pareggiando e avendo pure la possibilità del vantaggio. Non ci siamo riusciti, con la qualità che hanno poi hanno trovato il 2-1. Complimenti, sanno quello che fanno. Noi siamo stati bravi, con un episodio magari avremmo pure potuto vincerla".