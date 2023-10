Spezia, Bandinelli: “Palermo? Stadio bellissimo, daremo tutto. Siamo carichi”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista dello Spezia: "Vogliamo continuare la nostra striscia positiva di risultati".

"È una partita molto difficile, ma noi stiamo lavorando molto bene e abbiamo lavorato su ogni minimo particolare in questa sosta, sia sotto l’aspetto fisico che sotto quello tecnico-tattico con il mister". Lo ha detto Filippo Bandinelli a margine del Meet & Greet organizzato dal club ligure allo Spezia Store. Il capitano Dimitrios Nikolaou ed il centrocampista ex Empoli hanno incontrato i tifosi a pochi giorni dalla sfida contro il Palermo, in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera".

"Siamo molto carichi per affrontare una partita bellissima in uno stadio bellissimo, sicuramente daremo tutto per portare a casa punti e continuare la nostra striscia positiva di risultati. Cerco sempre di fare il meglio. Ci tengo tanto perché ho voglia di esprimermi al meglio, ci siamo trovati in una situazione difficile, steccando i primi risultati, ma ora abbiamo trovato la nostra quadra. Ci tengo a far bene per essere anche decisivo per far più punti possibile", ha proseguito.

"Il campionato dello Spezia spero sia iniziato dalla partita con la Feralpisalò. Penso che la squadra ci sia, veniamo da tre risultati utili, la Serie B è un campionato in cui c’è tantissimo equilibrio e ogni partita è difficile. Dobbiamo continuare questo percorso per battagliare ogni partita per fare più punti possibili. C’è grandissimo equilibrio, basta poco per salire e per scendere", ha concluso Bandinelli, come riportato dalla "Città della Spezia".

