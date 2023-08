Spezia, Antonucci: “Serie B molto difficile. Obiettivi? Primo o secondo posto…”

Le dichiarazioni rilasciate dal nuovo attaccante dello Spezia, ex Cittadella, in vista dell'esordio in campionato.

OBIETTIVI -"La Serie B resta un campionato molto difficile, non è semplice dirlo ora che dobbiamo ancora iniziare, sarebbe stupido fare una griglia in questo momento. Io so soltanto che lo Spezia dobbiamo portarlo il più in alto possibile, vedremo se anche fino al primo o secondo posto. Stiamo lavorando bene ed è quello che più conta. Ogni partita di B nasconde un’insidia. L’importante è che la squadra continui a esprimersi come sta facendo".