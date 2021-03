Juventus-Spezia, Italiano: “Risultato troppo severo. Salvezza, scudetto e Pirlo? Vi dico la mia”

Cade lo Spezia all’Allianz Stadium.

Serie A, Juventus-Spezia: trionfo bianconero, cade la banda di Italiano. La classifica aggiornata

La prestazione maiuscola della Juventus di Andrea Pirlo ha lasciato poco scampo alle buone intenzioni della franchigia ligure. Lo Spezia ha infatti provato a resistere agli attacchi della compagine bianconera ma è caduto quando Alvaro Morata allo scoccare dell’ora di gioco ha trovato la rete del vantaggio per la squadra di casa. A margine della sconfitta in quel di Torino il coach della formazione ospite, Vincenzo Italiano, ha così commentato ai microfoni di SkySport la deludente sconfitta di questa sera.

“Abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo fatto quello che c’era da fare. Purtroppo non devi concedere neanche mezza occasione sennò vieni castigato. E’ stata una buona prestazione, ottima direi, ma torniamo a Spezia con 0 punti e questo dispiace. Abbiamo avuto tante situazioni per fare gol ma non siamo riusciti ad affondare il colpo. Il risultato è troppo severo, ma dobbiamo ripartire dalla prossima gara come al solito“.

E su Pirlo e la corsa scudetto: “Ci siamo salutati. Gli auguro il meglio, è in corsa per tanti trofei e gli faccio il migliore in bocca al lupo. Ho sempre messo dentro la corsa al titolo anche la Juve che ha ancora una gara da recuperare. 13 partite sono tante e i punti a disposizione possono stravolgere la classifica. Può ancora accadere tutto”.

“Fa immenso piacere essere stimati per il lavoro che si fa che se riconosciuto fa un immenso piacere. La concentrazione è su quello che accadrà da qui alla fine, questo è importante per me, per i ragazzi e per lo Spezia. Questo traguardo sarebbe strepitoso e mi concentro su quello. Per il futuro è normale che siamo ambiziosi ma non so quale sarà il mio. Ottenere la salvezza sarà qualcosa di straordinario e ce la metteremo tutta. Se le prestazioni sono come quelle di stasera, aggiungendo un po’ di attenzione in più, possiamo essere fiduciosi. Temo tutte le squadre, sono tutte superiori e più forti sulla carta. Solo con lo spirito dimostrato in queste giornate possiamo venirne fuori cercando di ottenere questo risultato”, ha concluso Vincenzo Italiano.