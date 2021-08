Galabinov: “Ho fatto la storia dello Spezia. Italiano? Non spreco parole per lui”

Le dichiarazioni rilasciate da Andrej Galabinov, il cui contratto che lo legava allo Spezia è scaduto lo scorso 30 giugno

⚽️

Lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto che lo legava allo Spezia. Stiamo parlando di Andrej Galabinov. L'esperto attaccante bulgaro, attualmente svincolato, è pronto a sposare una nuova causa. Sulle tracce del centravanti classe 1988 anche Brescia e Reggina, oltre ad alcuni club esteri. Tuttavia, lo volontà del calciatore è quella di continuare a giocare in Italia. "Sono sempre in contatto con il mio procuratore. Ho piena fiducia in Andrea D’Amico. Sto ricevendo offerte dall’estero, ma mi piacerebbe rimanere in Italia", ha dichiarato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb".

SPEZIA E ITALIANO -"Lo Spezia? Ho fatto la storia di quella società. I primi gol, i primi successi. Sono contento di quanto fatto. E se non fosse stato per l’infortunio sarebbe stata una stagione diversa. Il rinnovo? Dopo le prime giornate era nell’aria. Parlavamo spesso, poi non si è concretizzato nulla. Il mio rapporto con Italiano? Per me è una questione chiusa. Preferirei non parlare di lui. Non voglio sprecare parole per lui".

MERCATO - "Il mercato va a rilento? È strano, davvero. Il Covid ha complicato le cose. Per ora si muove veramente poco. Uno può avere un po’ di ansia, è normale. Io no. Sono abbastanza sereno. Mi sto allenando, mi sento bene. Poi ognuno è diverso caratterialmente. L’ansia è comprensibile. Il mercato non è più come prima. Si fa tutto agli ultimi venti minuti dalla chiusura, non ho mai capito il perché. Ai più giovani dico di avere pazienza", ha concluso Galabinov.