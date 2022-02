Bologna-Spezia, Motta: “Iniziato bene, poi troppo difensivi. Cambi? Non sono mancati”

Le parole del tecnico dello Spezia al termine della sfida esterna contro il Bologna, terminata con il punteggio di 2-1 in favore dei rossoblu

Parola a Thiago Motta. Lunedì sera amaro per lo Spezia, che cade in rimonta in casa del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Alla rete siglata da Manaj dopo appena undici minuti, ha risposto Arnautovic, che con una doppietta ha trascinato gli emiliani verso un'importante vittoria. Un insuccesso che pesa in casa bianconera, specialmente considerato il momento di forma ottimo vissuto proprio dalla compagine ligure nelle ultime settimane.

Ne è consapevole lo stesso Thiago Motta, che al termine della partita - intervistato ai microfoni di Sky Sport - ha analizzato la prestazione della squadra, parlando anche dell'atteggiamento assunto dai suoi in campo. Ecco le sue parole: “Abbiamo iniziato bene, poi ci siamo messi dietro e abbiamo sofferto tanto anche per merito di una buona squadra come il Bologna. Dobbiamo pensare subito alla prossima e vedere cosa migliorare. Come detto prima, abbiamo iniziato bene attaccando il Bologna e abbiamo segnato meritatamente, con quei primi minuti. Poi per merito del Bologna ci siamo abbassati e abbiamo passato così buona parte della partita. Il Bologna non penso dovesse avere più cattiveria, noi cercavamo di mantenere il nostro gioco, tenere la palla e utilizzarla meglio. Dopo il gol ci siamo messi dietro e possiamo fare meglio, ma è anche merito del Bologna che davanti ha giocatori che fanno la differenza”.

Thiago Motta ha poi concluso sui quattro cambi effettuati, un po' mancati rispetto alle attese: "I cambi alla fine possono incrementare un qualcosa. Contro una squadra con il Bologna a difendersi poi arriva la stanchezza, ma oggi non è il momento di vedere se i cambi hanno funzionato o no. Tutta la squadra può fare meglio, anche io, lo abbiamo dimostrato in altre partite. Questa partita la rivedremo e dovremo migliorare in certi aspetti e continuare in cosa stiamo facendo bene e pensare alla prossima”.