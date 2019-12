Torino-SPAL, Petagna: “Vittoria meritata. Seguiremo Semplici, è il nostro condottiero”

Vittoria di vitale importanza per la SPAL.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la SPAL e il Torino, che si sono affrontati in occasione della diciassettesima giornata di Serie A: i granata erano passati in vantaggio grazie al gol di Rincon, ma gli ospiti sono riusciti a ribaltare il risultato con le reti di Strefezza e Petagna.

Al termine del match il centravanti dei biancazzurri è intervenuto ai microfoni di DAZN, esprimendo la sua soddisfazione per aver regalato i tre punti ai suoi tifosi: “Vittoria meritata. Nel nostro cammino abbiamo lasciato qualche punto, questa vittoria ci deve dare forza per ripartire nel 2020. Dobbiamo avere qualche punto in più rispetto a quelle che abbiamo davanti, dobbiamo seguire il mister che è il nostro condottiero. Questa vittoria ci dà tanto morale e forza. Mercato? In un anno e mezzo qua ho fatto quasi 25 gol ma sono giovane e devo ancore migliorare tanto, voglio aiutare la squadra a salvarsi“.