Tacopina: “Spal mia ultima tappa nel calcio italiano, Serie A sarà gran finale”

Le parole del presidente del club ferrarese, Joe Tacopina: "Riporterò la SPAL in A; che sia quest'anno o nel prossimo, non ho dubbi su questo"

Così il patron della Spal, Joe Tacopina , sui motivi che lo hanno spinto ad acquisire il 100% delle quote del club ferrarese. L'imprenditore, durante l'intervista concessa ai microfoni di "Off The Pitch", si è soffermato sui progetti futuri rilanciando l'obiettivo Serie A.

"Per come la vedo io, il cuore pulsante della società devono essere l'area scouting e il settore giovanile visto che sono strumenti validi per permetterci di competere con chi ha più risorse di noi. Il nostro fatturato va dai 25 milioni ai possibili 74 in caso di promozione. Riporterò la SPAL in A; che sia quest'anno o nel prossimo, non ho dubbi su questo. Sarà la mia quarta promozione nel calcio italiano. E Ferrara sarà la mia ultima tappa nel calcio italiano, come gran finale. L'ho promesso a me stesso, ai miei partner e alla mia famiglia".