Spal, Zanellato: “Mi piacerebbe giocare al ‘Barbera’, che spettacolo ai playoff”

"Per quello che ho potuto vedere io dopo il mio arrivo la squadra è cresciuta sempre, con costanza. E le ultime gare, quelle decisive per centrare la salvezza, le abbiamo giocate bene. Dobbiamo tenerci in mente il ricordo delle difficoltà passate e di come le abbiamo superate". Lo ha detto Niccolò Zanellato, come riportato da "TuttoMercatoWeb". Direttamente dal ritiro della prima squadra a Mezzana, in Trentino, il centrocampista della Spal si è espresso in vista del nuovo campionato di Serie B.