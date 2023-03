Spal-Ternana, Oddo: “Ritiri punitivi non hanno senso. Tifosi? Giusti e leali”

"Più si riducono le partite più il tempo è poco, abbiamo ovviamente preparato questa gara per vincerla, e dovremmo fare di tutto per portare a casa questi tre punti, che sono per noi di vitale importanza. Il ritiro? I ritiri punitivi non hanno senso, e infatti non lo è, è solo una cosa che serve per compattare la squadra e avere ordine durante la settimana: non vogliamo lasciare nulla di intentato, quindi stiamo facendo di tutto affinché anche i dettagli siamo curati con estrema minuzia. Ternana? Hanno avuto un buon inizio di campionato, si sono persi un pochino ma sono una rosa di valore. A ogni modo questo a noi non deve interessarci, noi dobbiamo solo pensare a vincere. Chi mancherà? I soliti infortunati, e non ci sarà neppure Arena. I tifosi sono stati giusti nelle parole che hanno detto, sono stati leali, sono stati aggressivi, in senso positivo, nella giusta maniera: hanno fatto capire quale è il valore della Serie B per loro e per la città, spero che il messaggio sia entrato nel cuore dei ragazzi perché da li parte tutta la motivazione"