Spal, Tacopina: “Sintonia con Lupo e Venturato. De Rossi e La Mantia? Rispondo così”

"Stiamo lavorando in chiave mercato col ds Fabio Lupo e l’allenatore Venturato per rinforzare la squadra. Ovviamente c'è massima fiducia nel nostro mister e ritengo sia l’uomo giusto per rilanciarci. Se non avessi fiducia al 100% in Roberto (Venturato) lui non sarebbe qui, quindi questo significa che è lui il tecnico giusto per la SPAL. Anche Fabio Lupo ne è altrettanto convinto e non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione. Ci auguriamo un campionato migliore dello scorso anno e di raggiungere traguardi ambiziosi. De Rossi a Ferrara? Io stimo tantissimo Daniele De Rossi ma portarlo a Ferrara in questo momento, come ho letto e sentito, non è una notizia vera. Non ci ho mai provato a portarlo da noi adesso. Daniele ne sono sicuro diventerà un grande allenatore, ma noi ne abbiamo già uno in questo momento. In cerca di bomber? Si è vero lo stiamo cercando e non è un segreto. Ci piace molto l'attaccante dell'Empoli, Andrea La Mantia. Lui è una certezza come goleador ed è anche un buon amico di uno dei nostri capitani".