Spal, Tacopina: “Preso Moncini, ora speriamo di chiudere La Mantia. Rauti…”

Colpo di mercato della Spal in vista del prossimo campionato di Serie B . Il club di Joe Tacopina si assicura Gabriele Moncini , attaccante ex Benevento classe 1996, autore di 6 gol in 25 presenze lo scorso anno. Lo stesso patron ferrarese è intervenuto ai microfoni di ItaSportPress, facendo il punto su questa e altre trattative di calciomercato. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sì abbiamo preso Moncini che ci piaceva tanto e il mister lo conosce bene e lui conosce bene la SPAL avendo vestito la casacca biancazzurra. Adesso speriamo di chiudere anche per l'attaccante Andrea La Mantia dell'Empoli. Sono convinto che abbiamo un buon reparto offensivo completato anche dal giovane classe 2000 del vivaio del Torino, Nicola Rauti che promette bene. Posso confermare che Pepito Rossi sarà con noi a ottobre e inizierà gli allenamenti per entrare in forma prima possibile. Giocherà con noi ancora per un'altra stagione e siamo molto felici di riaverlo perchè è un leader, porta esperienza e grande qualità alla squadra".