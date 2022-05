Spal, Tacopina: “Lupo? Tanta fiducia in lui, l’avrei preso anche alla Juventus”

Le dichiarazioni di Joe Tacopina, presidente della Spal, a proposito dell'ingaggio del direttore sportivo Fabio Lupo

"Sono molto carico per il prossimo campionato, Lupo ci deve portare a livelli differenti. Non è che non avessi fiducia in Tarantino, che ho voluto io qui, e in Zamuner e De Franceschi. Sono grandi professionisti e Massimo ha ottime credenziali a livello giovanile e un futuro davanti. Ma è che ne ho tanta in Lupo, che avrei voluto con me anche se fossi stato alla Juventus: so che ha una visione, e quando l’ho saputo disponibile ho pensato che mi avrebbe aiutato"