Spal, Tacopina: “Il punto sul mercato, tanti affari sul tavolo. Rossi ed Esposito…”

Queste le parole di Joe Tacopina, patron della Spal intervenuto in merito all'attuale sessione estiva di calciomercato e in vista della prossima intensa stagione di Serie B. Dopo un campionato chiuso con una salvezza conquistata a fatica, il club estense è pronto per una nuova annata, con l'obiettivo di tornare ai vertici della serie cadetta. Un punto fermo sul quale si è concentrato proprio Joe Tacopina che, come riportato dal Corriere dello Sport, ha fatto il punto sul calciomercato in entrata e in uscita della Spal.