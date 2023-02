Spal, Tacopina: “Colpe mie, esperimento De Rossi non ha funzionato. Ammiro Oddo”

“Sono sorpreso di trovarmi ancora qui per una simile circostanza, ma posso dire d’essere contento di avere al mio fianco le persone che ci sono oggi. Stiamo attraversando un momento difficile e mi prendo interamente la responsabilità per quello che sta accadendo. Non è colpa di Lupo o De Rossi, ma solo mia. Ho fatto delle scelte sbagliate e nessun altro va incolpato. L’esperimento De Rossi non ha funzionato come speravo. La buona notizia in questo momento è che Massimo Oddo è un tecnico del quale avere rispetto e che si porta dietro credenziali solide, lo ammiro in passato ho provato a ingaggiarlo dopo averlo incrociato col Bologna nei play off di Serie B. Non importa quali ostacoli troveremo sulla nostra strada, noi non molleremo mai e non scapperemo di fronte alle avversità, questo fa la differenza fra una mentalità vincente e una perdente. In questa stagione c’è ancora un lungo percorso di fronte a noi e quello che stiamo vivendo ora è un nuovo giorno, ci auguriamo di voltare davvero pagina e fare qualcosa di realmente positivo. Fino a questo momento i nostri sforzi non hanno prodotto risultati soddisfacenti però guardando la squadra mi viene da ridere, abbiamo La Mantia, Moncini, Nainggolan, Fetfatzidis, Dickmann, Varnier e solo la loro presenza dovrebbe valere una posizione migliore. Ci rimangono 14 gare e ora abbiamo un nuovo allenatore in cui credo molto. Disimpegno in caso di C? È una domanda stupida e per questo non risponderò, non andremo in Serie C perché questo scenario non è nemmeno da contemplare”.