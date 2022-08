Spal, Tacopina: “Ascoli? Avremmo potuto vincere 4-1. Il Ds Lupo e il mercato…”

Ancora senza vittorie la Spal dopo due partite. Esordio amaro per i ferraresi alla prima, sconfitti in casa per 1-3 dalla Reggina di Inzaghi . Alla scorsa pari contro l' Ascoli , in una gara in cui ci sono state diverse occasioni per gli emiliani di passare in vantaggio. A proposito dell'inizio di campionato non proprio positivo, è intervenuto il patron spallino Joe Tacopina . Di seguito le sue dichiarazioni a Itasportpress:

"Ascoli? Abbiamo dominato la maggior parte delle partite, ma non abbiamo sfruttato tutte le nostre opportunità in fase offensiva. Non abbiamo avuto il cinismo che serve in certi momenti per chiuderla sprecando troppe occasioni sottoporta, ma nel complesso ho visto una grande Spal. Errori? Non possiamo mancare il gol quando abbiamo una grande opportunità di segnare. Quando si creano tante occasioni da rete è un buon segnale ma se non concretizziamo non si completa il lavoro e in B si rischia poi di perdere. Avremmo potuto vincere 4-1 contro l’Ascoli. Mercato? Aspettatevi tutto tranne l’imprevisto. In questa squadra c’è tanta qualità e sono fiducioso per il campionato. Mercato gestito bene dal direttore Lupo".