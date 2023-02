Spal, Sabatini sull’esonero di De Rossi: “Ferito profondamente, Daniele è un gigante”

Dopo poco più di tre mesi si è conclusa l'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal. Il cambio di guida tecnica negli estensi non ha sortito gli effetti sperati dal patron Tacopina, con la squadra ancora attualmente in piena zona retrocessione. Quindici punti conquistati dai ferraresi in diciassette gare con l'ex Roma in panchina, non sufficienti per portarsi fuori dalla parte rischiosa della classifica. A proposito dell'esordio dell'ex assistente di Roberto Mancini in Nazionale, è intervenuto Walter Sabatini. Di seguito le parole del dirigente ex Palermo e Roma ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: