Spal, riflessione in corso su Venturato dopo la sconfitta: i possibili sostituti

Due a zero. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio allo Stadio "Benito Stirpe". Seconda sconfitta di fila per la Spal di Roberto Venturato , battuta dal Frosinone in occasione della sfida valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B .

"Abbiamo avuto, subito dopo il gol del Frosinone, l'occasione con Valzania per riprendere la partita. Purtroppo abbiamo sprecato un pallone da dentro l’area di rigore. Probabilmente ci avrebbe permesso di affrontare il secondo tempo in modo diverso. Questa, però, non deve essere per noi una giustificazione. Abbiamo commesso una grande ingenuità - ha dichiarato il tecnico della Spal al termine del match -. Detto questo, avevamo tutto il tempo per poter recuperare la partita. La gara per noi è stata sicuramente condizionata da questo grave errore. Dobbiamo però saper interpretare meglio la partita. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio mentale per recuperare le partite nelle situazioni in cui la squadra si trova in svantaggio. La squadra non segna? Sicuramente è un aspetto sul quale dovremo lavorare. Questa è una squadra che è stata costruita con la prerogativa di trovare il gol. In queste ultime due partite abbiamo creato poche occasioni da rete, ma lavoreremo con attenzione per migliorare questo aspetto", le sue parole.