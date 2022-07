Spal, Rauti si presenta: “Qui piazza importante, c’è gente che ha fatto calcio vero”

Spal attiva sul mercato in vista della prossima Serie B . Il club ferrarese conclude l'operazione con il Torino per l'arrivo di Nicola Rauti , attaccante ex Palermo che approda in biancoazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Torino , più una percentuale su un'eventuale cessione. Il centravanti classe 2000 lascia i granata dopo una stagione con alti e bassi a Pescara , con cui ha totalizzato 29 presenze e 5 gol. Di seguito le dichiarazioni dello stesso Rauti , che si è presentato in conferenza stampa al centro sportivo della Spal :

"Sono carico, ho voglia di dimostrare il mio valore in questa piazza importante. Mi sento punta centrale, ma sono cresciuto tanto a livello tecnico e credo che questa sia una grossa opportunità per migliorare ulteriormente anche il mio feeling col gol e ritengo di avere gli attributi per far bene. La trattativa tra SPAL e Torino? Sono stupito dei tempi brevi e sono felice di partire con la SPAL già dal ritiro. Vagnati mi ha parlato bene di Ferrara, mi ha incentivato molto a venire qua ma conoscevo già la piazza. Sono ambizioso, sto lavorando e lavorerò ancora di più in ritiro per arrivare in doppia cifra e far felice il Mazza, uno stadio esigente che penso si sposi al meglio con il mio carattere e la mia voglia di dimostrare. Ma quel che conta è che sia la squadra a far bene e gli ingredienti per toglierci le soddisfazioni ci sono tutti. Qui c'è gente che ha fatto calcio vero. Se mi ispiro a qualcuno? Lautaro Martinez su tutti, ma anche Antenucci, contro cui ho giocato quest'anno, è un modello da seguire".