SPAL, Nainggolan: “De Rossi un amico, dico tutto. Napoli top, sento Spalletti…”

Le dichiarazioni del centrocampista ex Cagliari, Roma ed Inter, Radja Nainggolan

Al centro di molteplici suggestioni di mercato della sessione invernale della campagna trasferimenti 2022-2023, il centrocampista belga Radja Nainggolan, ex Cagliari, Roma e Inter, tra le altre, si è espresso sul suo futuro che lo vedrebbe vicino al ritorno nel campionato italiano. Diversi estimatori in Serie B, il Cagliari di Claudio Ranieri, la SPAL di Daniele De Rossi su tutte, il "Ninja" si dice pronto ad iniziare una nuova avventura in Italia. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il centrocampista classe 1988 si è espresso sul prosieguo della sua carriera agonistica e sull'attualità in chiave Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

LA SPAL - "De Rossi e la SPAL? Oggi l’ho sentito, abbiamo un’amicizia importante che va oltre il calcio. Se ha bisogno di me gli posso dare una mano. La SPAL non è l’unica squadra che mi vuole, ma cerco un progetto interessante. Daniele è al suo primo anno da allenatore e sono pronto ad aiutarlo".

PENALIZZAZIONE JUVENTUS - "Alla fine ho sempre provato a vincere contro i più forti, ma come vedi c’era qualcosa che è uscito fuori in un momento inaspettato. La mia Roma, con Spalletti, avrebbe meritato lo scudetto. Eravamo forti, ma sbagliavamo contro le piccole, mentre vincemmo entrambe le gare di Milano ed a Napoli. Il Napoli sta meritando di stare lì in alto, se continua così sarà difficile batterli alla lunga".

SU SPALLETTI E IL NAPOLI: "Gli auguro di vincere lo scudetto che non ha vinto in passato. Io con lui mi son sempre trovato bene, lo sento ancora oggi, è un uomo che mi ha dato tanto. A Napoli sta sfruttando i giocatori nel modo migliore, si vede che gli azzurri sono molto uniti e di conseguenza molto forti. L'approccio di De Keteleare al Milan? Sapevo ci avrebbe messo un po’ di tempo per ambientarsi nel campionato italiano, in fondo è ancora molto molto giovane. Anche Origi è un giocatore fantastico e non sta trovando la sua dimensione".