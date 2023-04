Spal, Meccariello: “Determinati a raggiungere la salvezza, vinciamo le prossime due”

Le dichiarazioni rilasciate da Biagio Meccariello, difensore della Spal

"Non sono assolutamente soddisfatto della mia stagione perché avrei potuto fare di più. Una situazione particolare che tutti stiamo pagando. La società aveva altre intenzioni così come le avevo io ma nella vita ci sono delle difficoltà che stiamo cercando di affrontare e di risolvere". Lo ha detto Biagio Meccariello, come riportato da "Estense.com". Diversi i temi trattati dal difensore della Spal: dal pareggio ottenuto lo scorso weekend contro la Ternana, agli obiettivi della squadra allenata da Massimo Oddo, che occupa attualmente il terzultimo posto della classifica di Serie B a quota ventinove punti.

"Quanto pesa sulla squadra e sui giovani la responsabilità di dover mantenere la categoria? Spero che pesi nella misura giusta per tutti, a me pesa tantissimo perché sento di essere responsabile e mi sta dispiacendo molto. Sui giovani una situazione del genere può incidere abbastanza, spero che in queste due partite riusciremo a tirare fuori il meglio da ognuno di noi perché sono due gare che possono aprire uno spiraglio di luce importante", le sue parole.

L'ANALISI -"Il pareggio contro la Ternana? Eravamo tutti abbattuti, perché pensavamo e speravamo di poter portare a casa una vittoria che ci poteva dare una buona boccata di ossigeno. Abbiamo pagato il fatto di esserci abbassati tanto e non siamo riusciti ad essere aggressivi anche per una nostra interpretazione della partita. Secondo me ci sono annate che possono partire male, mi è capitato anche in passato. Spesso è la forza di reazione del gruppo che fa la differenza, in queste situazioni ai giocatori con più esperienza può pesare meno il contesto, mentre i giovani lo possono soffrire maggiormente. Ma le colpe sono nostre, i tifosi sono sempre carini e affettuosi fino alla fine".

OBIETTIVI -"Cambiare tre allenatori in una stagione? Quando ci si trova in situazioni simili significa che tutti abbiamo fatto degli errori. Sono molto rammaricato di questa situazione, spesso mi chiedo il perché e cosa posso fare per dare di più. Penso che quando una squadra non riesce a trovare un assetto difensivo stabile, anche a causa degli infortuni, poi i meccanismi faticano ad oliarsi ed a consolidarsi ed è difficile trovare i giusti equilibri. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo, non ci deve pesare più nulla. Dobbiamo solo cercare di vincere le prossime due partite e rimetterci in carreggiata".