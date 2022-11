Spal, Lupo: “De Rossi ha forte impatto sul gruppo. Soddisfatti dei nuovi ma…”

Solo una sconfitta per la Spal da quando il tecnico Daniele De Rossi è subentrato sulla panchina estense. Tre pareggi e una vittoria per i ferraresi, reduci dal ko casalingo contro il Benevento. Quindici punti in totale nelle prime tredici gare per la Spal, proiettata ora verso la gara esterna contro il Brescia. A proposito del rendimento dell'ex Roma, è intervenuto il Ds Fabio Lupo, di seguito le sue dichiarazioni a pianetaserieb.com:"

"Daniele De Rossi è una persona che ha grande consapevolezza di quelle che sono le dinamiche del calcio, dentro e fuori dal campo. Ha grande capacità comunicativa, un forte impatto sia sul gruppo che sul singolo calciatore. Ciò non dipende solo da ciò che è stato come calciatore, ma anche dalla bravura con cui riesce a trasmettere i suoi concetti. Non trasferisce mai messaggi con presunzione. Il calciatore avverte tutto ciò. Sono sicuro che potrà andare lontano nella sua carriera in panchina. Alla luce del nuovo sistema di gioco (dal 4-3-1-2 al 3-5-2, ndr) è chiaro che qualcosa andremo a modificare. Siamo soddisfatti della qualità degli acquisti fatti, ma cercheremo di aggiungere caratteristiche in questo momento assenti perché la rosa è stata costruita sulla base delle esigenze di mister Roberto Venturato".