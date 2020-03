Spal, l’ex Palermo Cionek ferma un ladro dopo rapina e il sindaco lo ringrazia: “Grande gesto”

Il sindaco di Ferrara ringrazia pubblicamente Thiago Cionek.

L’ex difensore del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2016 al 2018, salvo poi lasciare il capoluogo siciliano per approdare in Serie A alla Spal, di recente è riuscito a sventare un furto, inseguendo e fermando un ladro che aveva appena rapinato una tabaccheria in pieno centro.

Un gesto di coraggio che è stato molto apprezzato dal primo cittadino e che risulta ancora più importante in questi giorni complessi e drammatici sul piano sanitario e sociale.

“Dopo aver appreso la notizia dell’inseguimento ho contattato telefonicamente Thiago Cionek per ringraziarlo. Voglio farlo ora pubblicamente – ha dichiarato il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, come riportato da ‘la Nuova Ferrara’ -. Il suo è stato un gesto di grande generosità e altruismo che diventa davvero speciale in questo momento difficile. Intervenire davanti ad un furto e fermare un ladro senza timore, rincorrendolo in mezzo alla strada, significa essere attenti e presenti e voler bene alla città. In questi giorni complicati in cui dobbiamo stare distanti uno dall’altro anche grazie a questa azione ci sentiamo tutti più uniti”, ha concluso.