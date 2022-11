SPAL, il ds Lupo: “Dalle Mura ok. Capisco perché la Fiorentina non ha voluto…”

Il ds della SPAL Fabio Lupo, spiega la trattativa per Dalle Mura della Fiorentina

Avvio di stagione non semplice per il giovane talento scuola Fiorentina, Christian Dalle Mura. Il difensore centrale classe 2002 di proprietà della compagine viola di Rocco Commisso sta trovando continuità tra le file della SPAL, club che milita nel campionato si Serie B. Su calciatore ex Pordenone e Reggina, si è espresso il direttore sportivo della società estenseFabio Lupo, intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola. Di seguito le dichiarazioni dell'ex manager di Palermo, Venezia ed Ascoli, tra le altre.