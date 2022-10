SPAL, il bilancio di Lupo: “Tre rinnovi chiave, adesso troviamo giusto equilibrio”

"La partita di Como, è lo specchio di questo primo scorcio di stagione. Abbiamo una squadra che fa bene, che fa delle prestazioni importanti per qualità e quantità ma che ogni tanto ha momenti di smarrimento. Su questo stiamo lavorando, dobbiamo trovare il giusto equilibrio e la giusta alchimia. In B ci sono squadre importanti, non puoi concedere nulla a nessuno perché alla prima occasione ti puniscono. Mettiamoci pure che 10-12 club hanno un budget superiore al nostro che pure è un buon budget. Dobbiamo migliorare sul piano tecnico tattico, ne siamo tutti consapevoli. Incassare gol non è un problema di reparto, è la squadra nel suo complesso che deve fare un salto di qualità", le sue parole.

LE CONFERME -"Dickmann è stato oggetto di tante attenzioni quest'estate ma si è fidato della nostra parola e ha voluto fortemente rimanere alla SPAL. La stessa cosa per vale per Demba Thiam che tra le altre cose in questo momento non ha trovato grande spazio, ma è consapevole che questo sia il posto giusto per lui e che prima o poi avrà la sua occasione. Anche Salvatore ha voluto fortemente rimanere nella SPAL, la sua ambizione è quella di fare una grande annata qui e poi vedere cosa succede. Abbiamo ricevuto tre grandi sì alla SPAL come quelli dei giocatori che sono arrivati in estate, questo per me, per noi è fondamentale", ha concluso l'ex dirigente del Palermo.