Spal, De Rossi resta a libro paga: nessun accordo per la rescissione con l’ex Roma

Nessun accordo per la rescissione tra la Spal e Daniele De Rossi e il suo staff

Si è conclusa dopo quattro mesi l'esperienza di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal . Fatale per l'ex Roma la sconfitta nello scontro con il Venezia , la terza di fila dopo Bari e Cagliari .

Il cambio in panchina non ha sortito gli effetti sperati dal patron Tacopina e dalla dirigenza ferrarese. La squadra è attualmente infatti in piena zona retrocessione, al terzultimo posto davanti Benevento e Cosenza. Dopo l'esonero, la Spal e Daniele De Rossi hanno trattato la rescissione del contratto, senza però giungere ad un accordo.