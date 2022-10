Spal, De Rossi ad un passo: accordo vicino tra il club di Tacopina e l’ex Roma

In casa Spal sono ore di grande fermento per la scelta del nuovo allenatore, che sostituirà l'ormai ex tecnico Roberto Venturato dopo l'esonero arrivato nella giornata di ieri. Il club estense è infatti al lavoro per chiudere nelle prossime ore l'accordo di massima raggiunto con l'ex capitano della Roma, Daniele De Rossi .

Secondo quanto riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, la dirigenza biancoazzurra avrebbe già comunicato alla squadra - dopo l'allenamento odierno agli ordini del tecnico della formazione primavera -, che Daniele De Rossi sarà il prossimo allenatore. Alessandro Lucci, procuratore dell'ex calciatore giallorosso, sarebbe ai dettagli per limare gli ultimi aspetti relativi al contratto che legherà l'ex Roma - in estate accostato anche alla panchina del Palermo dopo l'addio di Silvio Baldini - con la società del presidente italoamericano. Attesa in giornata la fumata bianca per la prima esperienza in panchina di De Rossi.