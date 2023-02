Spal-Como, Oddo: “Domani non è ultima spiaggia. Serie B molto equilibrata”

"Quella di domani non è un’ultima spiaggia, mancano ancora tante partite anche se l'impegno contro il Como ha sicuramente un peso specifico importante per diversi motivi: per il cambio allenatore, perché ogni volta che si verifica questa situazione è importante partire bene per tutto l’ambiente e perché si tratta di uno scontro diretto e noi abbiamo bisogno di punti e di farli il prima possibile. La squadra sta molto bene fisicamente ma l’aspetto mentale è importante: davanti al terzo cambio di allenatore è normale che il morale non sia alle stelle però la risalita del morale passa inevitabilmente attraverso i risultati e quindi ancor di più, partire con una vittoria, può far bene a tutti. Il campionato di Serie B è estremamente equilibrato. Ci sono squadre che hanno avuto molta continuità e infatti sono davanti, ma basta veramente poco per cambiare questi equilibri. Oggi non dobbiamo pensare a chi affrontiamo, sia esso il Como, il Genoa o il Frosinone ma dobbiamo pensare a far bene contro qualsiasi avversario, dobbiamo guardare a noi stessi e non agli altri. I ragazzi dovranno uscire dal campo sempre con la consapevolezza di aver dato tutto quello che hanno".