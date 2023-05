Palermo-Spal, out Nainggolan e Dickmann: i convocati di Massimo Oddo

E' tutto pronto per la sfida tra Palermo e Spal, in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". Massimo Oddo e lo staff biancazzurro hanno diramato, dunque, la lista dei convocati per la partita valevole per la trentaseiesima giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. Assente il capitano Lorenzo Dickmann, oltre a Radja Nainggolan, Niccolò Zanellato e Luca Valzania. Nell'elenco, invece, due ragazzi della Primavera: Puletto e Parravicini.