Giuseppe Rossi: “Serie B 2022-23 durissima. Mio futuro? La Spal e Tacopina…”

Il contratto che lega l'attaccante alla Spal scadrà il prossimo 30 giugno 2022

"Sto bene. Migliorando ogni giorno. Con qualsiasi infortunio bisogna avere pazienza. Adesso sono in vacanza con la famiglia quindi non c’è posto migliore per recuperare ancora, sia fisicamente che mentalmente". Lo ha detto Giuseppe Rossi, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dall'attaccante classe 1987, reduce dalla stagione in Serie B alla Spal dove ha collezionato quattordici presenze e tre gol: dal suo futuro, al prossimo campionato cadetto al via il 13 agosto.

"Mi sono trovato bene a Ferrara. Sono stato contento della scelta. I ragazzi mi hanno accolto benissimo quindi c’è tutto per tornare a giocare ad alti livelli. Credo di aver fatto vedere a tutti che sono ancora in grado di fare la differenza. Io non avevo mai avuto dubbi, ma sì... Prima di tutto contava tornare a giocare, poi riuscire a proporre un gioco divertente e vincente", le sue parole.

TACOPINA E FUTURO -"Il presidente Tacopina è stato un uomo di parola e dal primo giorno mi sono sentito importante. Ci siamo lasciati bene. Ci siamo visti anche una settimana fa a New York per un saluto. Poi si parlerà del futuro, ma non ora: nel momento giusto. Rinnovo? Vediamo quando ci incontriamo. Come ho detto, a Ferrara mi sono trovato bene, anche la mia famiglia è stata molto bene. Staremo a vedere, aspetto"

PROPRIETA' STRANIERE IN ITALIA -"Sono contento di vedere tante proprietà americane in giro per la Serie Aela Serie B, come nel mondo. Spero che questo entusiasmo per il calcio si possa trovare anche in America e magari un giorno di vedere il calcio come lo sport numero uno anche qui negli Stati Uniti. Gli investitori Usa cosa possono portare al calcio italiano, oltre al denaro? Devono capire che i club non sono come le loro aziende in America. Se non ci mettono anche passione, perdono subito la fiducia dei tifosi e di coloro che lavorano nei club".

SERIE B -"La prossima Serie B sarà durissima. Ci saranno tante società di alto livello con una grande voglia di andare in Serie A. Ci sono grandi proprietà che investono tanto per giocare ai massimi livelli. Sarà un campionato molto bello da vedere", ha concluso Rossi.