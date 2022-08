Calciomercato Spal, interesse dalla Serie C per l’ex Palermo Almici. Le ultime

Sirene dalla Serie C per Alberto Almici, laterale della Spal ed ex Palermo

Proseguono le trattative di calciomercato in casa Spal , a una settimana dall'esordio ufficiale in Serie B . Il patron Joe Tacopina ha messo a segno diversi colpi mirati, tra cui Gabriele Moncini , Nicola Rauti e Andrea La Mantia .

In casa ferrarese si lavora anche sul mercato in uscita. Secondo quanto riportato da TuttoC, tra i partenti ci sarebbe il laterale ex Palermo, Alberto Almici, che ha forti richieste in Serie C da Trento e Cesena.