Oggi il Palermo affronterà l'Avellino, nella primissima sfida delle sei finali che porteranno al termine del campionato. Gli utenti di Mediagol, tramite un sondaggio lanciato dalla redazione nella giornata di ieri, hanno deciso la loro formazione titolare.
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I Risultati
Palermo, chi dal primo minuto contro l’Avellino? la scelta dei tifosi
I tifosi hanno deciso la loro formazione contro l'Avellino tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it. Pochi dubbi tra i sostenitori rosanero
PORTA
Tra i pali confermatissimo Joronen, come da "pronostico".
DIFESA—
Tra le retrovie pochi dubbi su Bani e Ceccaroni (88%). Peda vince il ballottaggio con Magnani, 58% contro il 43%.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo scelte praticamente obbligate, con Augello, Ranocchia, Segre e Pierozzi titolari: votazioni che oscillano tra il 98% e l'87%.
ATTACCO—
In avanti oltre i confermatissimi Pohjanpalo (96%) e Palumbo (89%), Le Douaron vince su Johnsen (49% a 29%).
LA FORMAZIONE—
In definitva, secondo i tifosi, la formazione ideale per affrontare la sfida di domani sarebbe: Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Palumbo, Le Douaron, Pohjanpalo.
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