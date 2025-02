Palermo, il mercato soddisfa i tifosi

UN MERCATO DA 7.5

La maggior parte dei supporters rosanero trovano il mercato svolto positivo, con un voto di 7 per il 32% dei votanti e l'8 per il 27%. Sintomo di una piazza contenta del lavoro svolto, grazie agli acquisti "chirurgici" del ds Osti, che ha portato esperienza e razionalità in rosanero. Tra tutti l'acquisto di Pohjanpalo, presentato in grande stile ai tifosi, denota la voglia del club di provare il salto di categoria già quest'anno, nonostante le difficoltà della prima parte di stagione. Non tutti i tifosi vedono il mercato allo stesso modo, con i voti 5 e 6 che hanno ottenuto una percentuale totale del 28%. La mancanza di un esterno e la trattativa non andata a buon fine di Mazzitelli hanno sicuramente influito nel giudizio di questa parte di votanti, che vedevano in questi due elementi una priorità.