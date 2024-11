Palermo, i tifosi non sperano più nella promozione

LE NUOVE ASPETTATIVE DEI TIFOSI

I supporters rosanero non hanno più fiducia nella squadra, non avendo più nessuna speranza di promozione. Secondo l'85% dei votanti, l'unico obiettivo perseguibile da parte di Brunori e compagni va dalla metà classifica alle ultime posizioni dei play-off, superando la delusione dello scorso anno. I tifosi non vedono in questa squadra le potenzialità per uscire dal momento critico che stanno vivendo i rosanero, che hanno collezionato una sola vittorie nelle ultime sette partite. Nonostante la delusione, il 13% dei votanti pensa che la squadra di Dionisi possa riuscire a superare le avversità e arrivare tra i primi quattro posti, conseguendo un piazzamento che permetterebbe di giocare i play-off da favoriti. Una speranza di promozione diretta non è del tutto remota secondo il 2% dei votanti, che credono nella possibilità di cominciare presto una rimonta ai primi tre posti. Con 72 punti ancora disponibili, i rosanero dovranno cambiare passo già da domenica.