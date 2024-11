Palermo, chi dal primo minuto contro lo Spezia? La scelta dei tifosi

I tifosi hanno deciso la loro formazione contro lo Spezia tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

Mediagol ⚽️ 30 novembre 2024 (modifica il 30 novembre 2024 | 08:01)

Il Palermo si prepara ad affrontare lo Spezia secondo in campionato, in cerca di punti fondamentali per cercare una vittoria che manca da quattro partite. Alcuni dubbi di formazione per i rosanero, complice qualche prestazione sottotono da parte di alcuni titolari. Secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, c'è una sola formazione a dover essere quella titolare.

IN PORTA — Tra i pali pochissimi dubbi: Desplanches titolare, con il 93% dei votanti.

IN DIFESA — La scelta in difesa comincia a farsi più ardua, con tanti ballotaggi possibili: confermatissimo Baniya con l'89% dei voti, l'Italoturco ha dimostrato qualcosa in più rispetto ai suoi compagni di reparto. Confermatissimo anche Diakité, unica vera alternativa a destra vista la mancanza di Pierozzi, con l'84% dei votanti a favore. A sinistra lotta interessante tra Ceccaroni e Lund, che l'ex Venezia vince con il 72% dei voti, rispetto al 39% dello statunitense. Confermato anche Nikolaou con il 50% dei voti, nonostante un grave errore nella partita contro la Sampdoria, più dietro Nedelcearu con il 32% dei voti a favore. Molto dietro Buttaro (9%) e Peda (3%).

A CENTROCAMPO — I tifosi non hanno dubbi per quanto riguarda i calciatori in mezzo al campo: Ranocchia (90%), Gomes (85%) e Segre (76%) dovrebbero comporre il centrocampo rosanero. Non ha convinto la prova di Verre, rispetto alla grande prestazione del numero 10, portando i supporters a optare per un cambio a discapito dell'ex Sampdoria: solo il 39% dei votanti a favore. Pochissima fiducia per Vasic (3%).

IN ATTACCO — Il reparto offensivo è quello con più ballottaggi, anche per un inizio deludente in zona gol. Matteo Brunori dovrebbe essere il titolare indiscusso con l'85% dei voti, nonostante i suoi pochissimi minuti nell'ultimo match. Altro calciatore confermatissimo dopo un'ottima prova è Di Francesco: l'ex Lecce ha dimostrato di essere fondamentale in avanti, avendo firmato anche un gran gol contro i blucerchiati, 70% dei voti a favore. Il resto del reparto è in ballotaggio: Le Douaron ed Henry hanno ricevuto gli stessi voti a favore (37%), portando quindi due scelte diverse di modulo, potendo far giocare l'ex Brest a destra rispetto all'ex Verona, inadatto a un ruolo più defilato. Dietro Insigne (29%), Di Mariano (18%) e Appuah (10%).

LA FORMAZIONE — La formazione finale secondo i tifosi, dunque, dovrebbe essere composta da: Desplanches, Ceccaroni, Baniya, Nikolaou, Diakité; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Francesco, Brunori, Le Douaron/Henry.

Tanti cambi in avanti rispetto alla scorsa partita, soprattutto in avanti con l'inserimento di Brunori.