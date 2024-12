Palermo, chi dal primo minuto contro la Carrarese? La scelta dei tifosi

Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese , in una sfida molto importante per continuare il percorso iniziato con lo Spezia . Secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it , servono pochissimi cambiamenti per la giusta formazione contro i toscani.

IN DIFESA

Anche in difesa zero dubbi: titolari Baniya (96%), Ceccaroni (91%), Diakitè (90%) e Nikolaou (80%). Solo il 17% dei voti per Nedelcearu e il 13% per Lund. 2% per Buttaro, nessun voto per Peda.