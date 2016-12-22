Siracusa, Zurich Capital vince bando ma non iscrive. Maiolese: “Poco tempo” Mediagol22 Mediagol22 29 luglio 2019 - 14:56 29 luglio

Il calcio a Siracusa è sparito. Il bando per l’acquisizione del titolo sportivo del club siciliano aveva ricevuto soltanto una manifestazione di interesse completa e soddisfacente i requisiti, quella…