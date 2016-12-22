Il Siracusa è tornato tra i professionisti dopo anni e non vuole farsi trovare impreparato per il complicato campionato di Serie C. Uno dei profili che sembra interessare alla dirigenza siciliana,…
Siracusa
Il Siracusa vuole continuare il sogno Lega Pro. Seconda in classifica a meno sette punti dal Trapani capolista (con una partita da recuperare), la società del presidente Alessandro Ricci vuole…
Palermo, Laneri: "Girone C di fuoco. Valente? Ottimo colpo, ma non capisco una cosa"
Antonello Laneri presenza l'ultimo colpo di mercato del Palermo. L'ex direttore sportivo del Siracusa conosce bene le qualità di Nicola Valente, attaccante approdato a parametro zero al club di Viale…
Siracusa, Zurich Capital vince bando ma non iscrive. Maiolese: “Poco tempo”
Il calcio a Siracusa è sparito. Il bando per l’acquisizione del titolo sportivo del club siciliano aveva ricevuto soltanto una manifestazione di interesse completa e soddisfacente i requisiti, quella…
Bando Siracusa, spuntano gli arabi di Zurich Capital Funds. Maiolese: “Abbiamo denaro, staff e management. Mi auguro che...”
Zurich Capital Funds, dopo il mancato ottenimento del titolo sportivo del Palermo, sta tentando il colpo Siracusa. Il bando per l’acquisizione della società siciliana in un primo momento non aveva…
Serie C, il Siracusa non si iscrive: “Impossibile far fede agli impegni”. Il comunicato
Il Siracusa dice addio al calcio professionistico. Nei giorni scorsi si era sperato che il club siciliano trovasse gli oltre 600 mila euro necessari a pagare i debiti e quindi garantire l’iscrizione…
Terribile tragedia a 15 chilometri da Siracusa. E' morto Davide Artale, team manager del Siracusa Calcio, dopo una serata con amici e altri calciatori del club aretuseo. Con lui nell'autovettura c'era…
Salernitana - Palermo, segui l’esordio dei rosanero gratis su DAZN. La guida per guardare la partita
[]( https://prf.hn/click/camref:1101l47LU/ar:mediagol) Se prima gli italiani erano abituati a seguire il calcio con un unico abbonamento, come quello di Sky, da quest'anno non sarà più possibile. La…
CALCIOMERCATO 2018-19: ULTIMO GIORNO, STOP ALLE 20.00 DI VENERDÌ 17 AGOSTO
L'esterno rosanero classe '97 è stato prelevato in prestito dal Siracusa dopo l'esperienza della scorsa stagione con la maglia del Siena. Di seguito il comunicato del club aretuseo. "Il Siracusa…
Sono giorni, questi, in cui le attenzioni sono tutte concentrate sul closing. Il passaggio di proprietà del club di viale del Fante potrebbe segnare la svolta epocale in seno al Palermo Calcio, con la…
Siracusa, ufficiale: Pino Iodice nuovo direttore generale. Laneri verso l'addio?
Giorni di cambiamenti in casa Siracusa. Ecco il primo innesto a livello dirigenziale: è Pino Iodice, ex Ischia (ricordate la vicenda Lotito? Qui l'approfondimento). "PINO IODICE è il nuovo Direttore…
Il Messina di Cristiano Lucarelli è uscito sconfitto (2-0) contro il Siracusa nella sfida valida per la ventesima giornata del girone C di Lega Pro**.** Il tecnico dei peloritani durante la conferenza…