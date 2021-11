Serie D, Trapani: l’ex Palermo Morgia il candidato numero uno per la panchina granata

Massimo Morgia, ex tecnico del Palermo, è un passo dalla panchina del Trapani in Serie D. Subentro previsto al posto dell'attuale tecnico Leo Criaco

Terzo cambio della stagione in vista per il Trapani. Dopo l'esonero di Moschella in favore di Leo Criaco, attuale tecnico dei granata, l'ex Palermo Massimo Morgia è a un passo dalla panchina della compagine siciliana.

L'allenatore originario di Roma ha guidato il Palermo per un anno e sei mesi dal 1998 al 2000, adesso dopo la panchina della Vigor Lamezia, per Morgia si prospetta un'altra avventura in Sicilia. Come riportato dalla versione online del noto quotidiano "La Repubblica", l'ex Palermo ha assistito alla partita di Coppa Italia del Trapani contro l'Fc Messinae già nella giornata di domani la trattativa potrebbe andare in porto.

La società granata, dopo il fallimento e l'esclusione dal torneo cadetto, non naviga in acque tranquille nel campionato di Serie D, sono infatti solamente i 14 i punti conquistati nelle prime 12 giornate, con soli quattro punti di vantaggio sulla zona play out.