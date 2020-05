Serie D, Sibilia: “Ripresa segnale importante per tutti. La Lega Dilettanti ripartirà a luglio”

I complimenti di Cosimo Sibilia.

Dopo mesi di dialogo e contrasti, il Governo italiano ha finalmente autorizzato la ripresa dei campionati di Serie A e Serie B, che inizieranno ufficialmente alla fine del mese di giugno, per la gioia dei tantissimi appassionati del calcio italiano che potranno nuovamente godere della bellezza del gioco più amato nel nostro paese.

Gravina: “Ripartenza campionati un messaggio di speranza per l’Italia. Calcio femminile? Ecco cosa spero”

A ripartire saranno sicuramente il campionato di Serie A e quello di Serie B, mentre ci sono ancora dubbi sulla Serie C: il presidente Ghirelli, la settimana scorsa, aveva infatti affermato che i club della Lega non erano in grado di rispettare tutte le misure restrittive presenti nel protocollo stilato dalla FIGC insieme al Comitato tecnico-scientifico. L’unico campionato certo di ripartire è invece quello di Serie D, che già prima della notizia odierna aveva decretato l’impossibilità di ritornare in campo. Nonostante ciò, durante un’intervista ai microfoni di Italpress, il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, si è detto entusiasta per la notizia della ripartenza del movimento calcistico. Queste le sue dichiarazioni:

“La decisione presa dal Governo di permettere la ripartenza dei campionati professionistici di calcio dal 20 giugno e’ uno sbocco positivo dopo quanto accaduto negli ultimi tre mesi. La questione sanitaria ci ha condizionato, ma mi sembra che le componenti della Federcalcio siano oggi arrivate a condividere questa scelta di ripartire. Ora dobbiamo fare le riforme necessarie. Come Lnd, come tutti sapete, abbiamo gia’ chiuso i nostri campionati ma far ripartire i tornei professionistici significa dare nuova fiducia anche a noi e mandare un segnale importante alla gente sul fatto che il peggio potrebbe essere alle spalle, pur nella consapevolezza di dover sempre stare attenti. Noi ripartiremo il primo luglio e la nostra stagione manterra’ le date normali, concludendosi il 30 giugno 2021“.