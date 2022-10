Serie D, Abete: “Il Catania riparte con programmi molto validi. Esigenze Sicilia…”

Giancarlo Abete , presidente della LND nazionale, è intervenuto come ospite nel corso del consiglio direttivo regionale in Sicilia. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La Lega dilettanti è territorio, le esigenze della Sicilia hanno specificità che inducono a politiche di sviluppo diversificate, rispetto a quelle di altri territori. Dobbiamo capire che ad esempio il problema della sub-insularità va affrontato con provvedimenti straordinari, se consideriamo che una squadra di Terza categoria, come ad esempio, il Lampedusa deve affrontare tutte le trasferte in aereo e che le sue formazioni ospiti per raggiungere l’isola pelagica affrontano oneri maggiori a quelli relativi a tutti gli altri incontri esterni. Il Catania non è la prima squadra professionistica che riparte dai dilettanti, ma quella rossazzurra è una società dai programmi pluriennali molto validi”.