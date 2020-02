Serie D, 23a giornata: il Roccella ferma il Savoia, il Palermo vince e vola a +7. Risultati e classifica

Ventitreesima giornata di Serie D – Girone I.

Vittoria last minute per il Palermo di Rosario Pergolizzi, che in casa della Cittanovese soffre fino agli ultimi minuti quando i gol di Peretti e di Floriano fissano il risultato finale sul 3 a 2 in favore dei rosanero. Tre punti importanti che permettono al club siculo di portarsi a +7 sul Savoia, che non è riuscito ad andare oltre lo 0 a 0 in casa del Roccella. Resta al terzo porto l’FC Messina, che vince 2 a 0 contro il Nola senza troppe difficoltà e mantiene i due punti di vantaggio sul Giugliano.

Mediagol.it vi propone i risultati delle gare della ventiduesima giornata e la classifica aggiornata.

Biancavilla-Palmese 1-0

Castrovillari-Troina 5-1

FC Messina-Nola 2-0

Marina di Ragusa-Giugliano 1-1

Roccella-Savoia 0-0

San Tommaso-Acireale 0-1

Cittanovese-Palermo 2-3

Licata-Corigliano 5-1

Ecco invece la classifica aggiornata

Palermo 57

Savoia 50

FC Messina 42

Giugliano 40

Acireale 39

Licata 38

Troina 37

Biancavilla 35

Cittanovese 32

ACR Messina 30

Nola 30

Castrovillari 28

Marina di Ragusa 24

Marsala 22

Corigliano 22

Roccella 19

San Tommaso 17

Palmese 11