Nocerina, ufficiale l’arrivo di Sannino: l’ex Palermo riparte dalla Serie D

Giuseppe Sannino riparte dalla Serie D: l'ex tecnico di Palermo e Siena allenerà la Nocerina nella prossima stagione

Si profila una nuova avventura per Beppe Sannino, ex tecnico tra le altre di Siena e Palermo. Dopo gli ultimi tre anni in giro pe il mondo tra Libia, Grecia e Ungheria, il mister nativo di Ottaviano riparte dalla Serie D. Ufficiale il suo ingaggio sulla panchina della Nocerina, club campano che milita nel girone H della prima serie del campionato dilettantistico.