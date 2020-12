LND, Morgana si candida alla presidenza del Comitato Regionale Sicilia: “Ringrazio tutti gli amici e le società siciliane”

Sandro Morgana si candida.

Il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha decido di presentare la propria candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.

Di seguito, il messaggio scritto da Morgana per comunicare la propria candidatura:

“Il sottoscritto Sandro Morgana, in base all’esito della verifica effettuata presso le società siciliane della Lega Nazionale Dilettanti, ha deciso di presentare la propria candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. L’assemblea elettiva avrà luogo ad Agrigento, presso l’impianto Sport Village l’8 gennaio 2021. Ringrazio tutti gli amici e le società siciliane che, in un clima di collaborazione e di totale condivisione, si sono prodigati per sostenere detta candidatura. Ringrazio in particolar modo l’Ing. Santino Lo Presti per il lavoro fin qui svolto, per la vicinanza e per l’incoraggiamento che egli ha sempre assicurato annunciando, peraltro, che la Sicilia ha candidato lo stesso Ing. Lo Presti alla Vicepresidenza della L.N.D. riscuotendo l’unanime consenso di tutte le Regioni dell’Area Sud”, si legge.