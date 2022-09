Catania, Ferraro: “Contento della vittoria a Ragusa, ci siamo calati nella categoria”

Comincia col piede giusto il cammino del nuovo Catania in Serie D . I rossazzurri hanno espugnato per 0-2 il campo del Ragusa con le reti di Lodi e Sarao , tutte realizzate nel primo tempo. Questo il commento del tecnico Giovanni Ferraro ai microfoni di Telecolor:

“Bisognava vincere, stiamo crescendo. Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati in partita per tutta la gara, facciamo i complimenti anche ai nostri avversari. Contento perché ci siamo calati nella categoria, abbiamo anche sofferto, ma ho visto una squadra applicata, tra qualche giorno staremo ancora meglio fisicamente. Il pubblico è stato straordinario, io ho visto un bel gruppo oggi: siamo una famiglia, stiamo una squadra importante, sono stati fatti investimenti di un certo tempo. Dobbiamo stare uniti e avere pazienza, il campionato è lungo. Bisognava adattarci anche al campo, il Catania è una squadra che deve essere aggressiva, può manovrare ma anche ripartire in velocità, bisogna essere bravi ad adattarsi, questo è fondamentale. Siamo cresciuti rispetto alla prestazione di San Cataldo, ma abbiamo ancora dei margini. C’è voglia di vincere”.