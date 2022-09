Catania, entusiasmo per la campagna abbonamenti: si può battere il record del Palermo

Nonostante il Catania sia costretto a ripartire dalla Serie D , l'affetto dei sostenitori rossazzurri non solo non sembra essere calato ma sembra anzi destinato a diventare sempre più solido. Il progetto della società italo-australiana con al vertice Ross Pelligra , insediatasi quest'estate dopo il fallimento targato SIGI Group, sembra aver convinto appieno la piazza etnea, abbinato ad un calciomercato più che buono per un club semiprofessionistico.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, dopo due giorni dall'apertura della campagna abbonamenti del nuovo Catania, sarebbero già stati venduti 5.324 abbonamenti, con la prenotazione di ulteriori 8.220 tessere. Prezzi più che accessibili per la tifoseria etnea, con un abbonamento per la curva che costa 65 euro, mentre il prezzo è ridotto a 50 per donne, under 18 ed over 65. Tuttavia, per superare quota 1omila e raggiungerne oltre 13mila, le autorità competenti dovranno riuscire ad allargare a tempo debito l'accessibilità dello stadio "Angelo Massimino", con una capienza massima al momento ridotta a 9.800 posti a sedere circa.