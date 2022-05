Catania, Carnevale: “Voglio dare una mano al club etneo, ho già parlato con qualcuno”

Andrea Carnevale si sofferma sul futuro del Catania, recentemente fallito ed escluso dal campionato di Lega Pro.

Andrea Carnevale, ex centroavanti di Roma,Napoli e Catania, oggi dirigente dell’ Udinese , ha concesso un'intervista concessa al quotidiano La Sicilia soffermandosi sul futuro del club etneo recentemente escluso dall’attuale campionato di Lega Pro causa fallimento societario.

“Mi fa rabbia che Catania non abbia ancora trovato un forte gruppo imprenditoriale che faccia rinascere la squadra di calcio. Io sono sicuro che anche i migliori dirigenti e giocatori verrebbero di corsa a Catania, voglio fare un appello alle forze imprenditoriali non solo locali ma soprattutto di fuori: investite a Catania. Anch’io nei limiti delle mie possibilità darò una mano, ho parlato già con qualcuno. A essere sincero vedo bene un gruppo straniero per il Catania. Uno sceicco ma anche un pool d’imprenditori americani. Io resto fiducioso, perché Catania vanta una migliori tifoserie del mondo. Quelle del Sud sono tutte passionali: da Napoli che conosco benissimo a Salerno, dove i tifosi della Salernitana hanno trasmesso alla squadra un calore da pelle d’oca domenica e sono contento si sia salvata”.