Acireale, ecco Ricciardo. L’ex attaccante del Palermo torna in Sicilia in Serie D

Dopo pochi mesi dall'esperienza in Abruzzo, Ricciardo fa ritorno in Sicilia

Mediagol ⚽️

Già terminata l'esperienza con la Vastese per Giovanni, detto Gianni, Ricciardo che fa ritorno all'Acireale. L'attaccante classe 1986 con gli abruzzesi è riuscito a giocare solo una prima metà dell'attuale campionato di Serie D, raccogliendo solamente nove presenze condite da due reti messe a segno contro il Termoli e la Roma City nel girone F del campionato semiprofessionistico italiano. Per il bomber messinese non cambierà dunque la categoria, bensì impugnatura.

L'Acireale naviga in acque burrascose nella propria divisione d'appartenenza, ovvero il girone I condotto da un quasi irraggiungibile Catania. La quintultima posizione in classifica ed i risultati altalenanti hanno spinto il club siciliano a puntare nuovamente sull'ex Cesena e Palermo, memori dell'ottimo rendimento dell'annata precedente in cui l'Acireale è riuscita a raggiungere la finale dei playoff di Serie D, persa con la Cavese, in cui lo stesso Ricciardo aveva messo a segno sette reti in metà campionato disputato, essendo arrivato nella sessione di calciomercato invernale precedente.

I tifosi del Palermo ricorderanno il bomber messinese come il capocannoniere della rinascita targata Dario Mirri nella stagione 2019/2020, in cui Ricciardo ha messo a segno nove reti prima dell'interruzione del campionato di Serie D forzata dall'incombente pandemia. Una stagione positiva con la maglia rosanero che tuttavia non è bastata a convincere la dirigenza ad una conferma dopo la promozione in Serie C del Palermo, con il classe 1986 che si è in seguito accasato al Seregno.