Zeman: “Entella? Non temo mai l’avversario. Daremo tutto quello che abbiamo in corpo”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Foggia, Zdeněk Zeman, alla vigilia della sfida contro l'Entella

Poi si entra nel vivo, nelle difficoltà che una gara come questa può comportare: “Io credo che non incontreremo la stessa aggressività e la stessa cattiveria che abbiamo riscontrato ad Avellino. L’Entella cerca di giocare a calcio, è più esperta di noi ma in gare come questa non conta esperienza ma la voglia di fare e spero che noi ce l’abbiamo. Cosa temo dell’Entella? Io non temo mai l’avversario, io temo i miei giocatori, mi auguro che non mollino niente e che diano tutto quello che hanno in corpo. Spero che sbaglieranno il meno possibile, che cercheranno di giocare come squadra e che collaborino tra di loro nelle due fasi”.